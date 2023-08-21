«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بنهاية الأسبوع

كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، موضحة أن فترة الظهيرة تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة، إذ تصل نسبة الرطوبة إلى 33 درجة، يليه تحسن كبير في درجات الحرارة.

ارتفاع الحرارة على القاهرة الكبرى

وأضافت خلال مداخلة هاتفة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصري تقديم الإعلامية دينا شرف، أن فترة النهار ترتفع بها درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة على المناطق الجنوبية وفي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار.

أما مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، وفي الصباح الباكر خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح ما يقلل إحساس نسبة الرطوبة.

وكشفت أنه من المتوقع مع نهاية الأسبوع يحدث هدوء في سرعات الرياح، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمقدار درجة واحدة، مع نسبة رطوبة 35 درجة.