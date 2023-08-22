حالة الطقس اليوم.. سحب تلطف الأجواء صباحا وأمطار على شلاتين وسانت كاترين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، متوقعة استقرار الأحوال الجوية، حيث تظهر السحب المنخفضة، خلال الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع في حالة الطقس اليوم، أن يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة، رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تساقط الأمطار

وتنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد لا سيما في حلايب وشلاتين وأبوسمبل على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة على محافظات الجمهورية اليوم على محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 32 24

دمنهور 32 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 33 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 36 27

نخل 35 22

كاترين 35 18

الطور 34 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 34 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 29

شلاتين 40 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 40 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 44 29.