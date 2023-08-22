الأرصاد عن سبب انخفاض الحرارة في أغسطس: الأجواء تتهيأ لاستقبال فصل الخريف

قارب شهر أغسطس على الانتهاء، فلم يتبقِ من منه سوى 10 أيام، وخلال الأيام المنصرمة منه، كانت حالة الطقس على غير المتوقع من هذه الشهر المعروف عنه بأنه أشد وأصعب شهور فصل الصيف، إلا أن الظواهر الجوية التي شهدناها خلاله من أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة كان لها رأي آخر.

حالة الطقس في آخر 10 أيام من أغسطس

خبراء الأرصاد الجوية، فسروا حالة الجو التي شهدها شهر أغسطس مؤكدين أنها طبيعية جدا، حيث تتهيأ الأجواء لاستقبال فصل انتقالي وهو فصل الخريف.

وذكر وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حالة الطقس على مستوى الـ72 ساعة المقبلة، وهي أكثر مدة للتوقعات الدقيقة للأرصاد الجوية، وخلالها يسود طقس حار رطبا نهار، مائل للحرارة ليلا ويميل إلى الاعتدال خلال الساعات الأولي من صباح اليوم، مشيرا إلى أنه تقل الرؤية في الصباح، بسبب انتشار الشبورة الكثيفة على بعض المناطق القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتساقط أمطار

وأضاف خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، أنه يسود طقس مستقر على كافة الأنحاء، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة التنبؤ بحالة الطقس خلال الـ10 الباقية من شهر أغسطس بدقة، إلا أنه من المحتمل أن تشهد البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وخاصة القطاع الشمالي، ومن الوارد أن يكون هناك احتمالية تساقط أمطار خلال الأيام المقبلة، حيث تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على سلاسل جبال مدن سيناء وسلال جبال البحر الأحمر.

موقف الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحدوث موجات حارة خلال الـ10 أيام الباقية من أغسطس، أوضح «سعودي» أنه من الوارد أن تحدث موجة حارة لكن بنسبة قليلة لا نجزم بحدوث، مشيرا إل أن خرائط الطقس تشهد تغيرات متسارعة وكذلك الأمر بالنسبة لخرائط الضغط الجوي والمرتفعات، مشيرا إلى تهيئ الطقس لاستقبال فصل الخريف الانتقالي الذي يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، منوها إلى أنه ويصعب التنبؤ بحالة الطقس في سبتمبر لكنه يكون أقرب إلى الخريف من حيث درجات الحرارة.