«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام المقبلة

كشفت الأرصاد الجوية، حالة طقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار نشاط الرٌياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا، وذلك على القاهرة الكبرى وجنوب سٌيناء وشمال الصعٌيد على فترات متقطعة، مشيرة إلى استمرار سقوط الأمطار الرعدية علي مناطق من جنوب سٌيناء وجنوب جبال البحر الأحمر وصولا إلى حلايب وشلاتين.

حالة الطقس خلال النهار

وذكرت الأرصاد الجوية، أنّ الأجواء ستكون معتدلة ولطيفة في فترة الصباح الباكر، وحارة رطبة خلال فترة الظهيرة مع ازدياد سطوع أشعة الشمس، وذلك على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة ليلا

واشارت إلى أننا نشهد انخفاضا فى الحرارة خلال ساعات المساء، وخاصة في الليالي التي تشهد استمرار نشاط الرياح، حيث تقلل الإحساس بنسب الرطوبة في الجو.

درجات الحرارة الثلاثاء 22 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 23 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 24 أغسطس

وجاءت درجات الحرارة غدًا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.