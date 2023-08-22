نتيجة تنسيق كلية علوم 2023 في المرحلة الثانية بجميع المحافظات

تزامنا مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لجميع الكليات خلال الساعات القليلة الماضية، يرغب عدد من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة في معرفة نتيجة تنسيق كلية علوم، حتى يتمكنوا من معرفة تنسيق الكليات داخل الجامعات المختلفة، بما يتوافق مع مجموعهم ونسبتهم المئوية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية علوم 2023 المرحلة الثانية، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تنسيق كلية علوم 2023 المرحلة الثانية

وجاءت تيجة تنسيق كلية علوم 2023 المرحلة الثانية، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالتالي:

- علوم سوهاج 347.5

- علوم كفر الشيخ 341

- علوم الزقازيق 341

- علوم دمنهور 340.5

- علوم جنوب الوادي 340

- علوم المنصورة 338.5

- علوم الإسكندرية 337

- علوم أسيوط 335.5

- علوم القاهرة 335.5

- علوم طنطا 334

- علوم بنها 333.5

- علوم قناة السويس بالإسماعيلية 333

- علوم بور سعيد 332

- علوم عين شمس 331.5

- علوم دمياط 331

- علوم البترول والتعدين مطروح 330.5

- علوم المنوفية بشبين الكوم 330

- علوم العريش 330

- علوم أسوان 330

- علوم السويس 329.5

- علوم الفيوم 329

- علوم المنيا 329

- علوم الوادي الجديد 328.5

- علوم بني سويف 328

- علوم حلوان 327.5

- علوم بنات عين شمس 327

- علوم الزقازيق رياضة 301

- علوم المنصورة رياضة 300.5

- علوم حلوان رياضة 300.5

- علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 300

- علوم بور سعيد رياضة 298.5

- علوم دمياط رياضة 298

- علوم الفيوم رياضة 298

- علوم السويس رياضة 297.5

- علوم بني سويف رياضة 296.5

- علوم أسيوط رياضة 293

- علوم المنيا رياضة 292.5

- علوم العريش رياضة 292.5

- علوم الوادي الجديد رياضة 292

- علوم جنوب الوادي رياضة 291.5

- علوم سوهاج رياضة 291