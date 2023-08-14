بالتزامن مع إعلان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الثانية 2023 في الجامعات، والتي تبدأ غدا الثلاثاء 15 أغسطس، يبحث الطلاب عن توقعات تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية في المحافظات، لا سيما بعد إعلان درجات تنسيق المرحلة الثانية والتي أوضحت أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 250 درجة، و238 درجة لطلاب الشعبة الأدبية.

توقعات تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية في المحافظات

وجاءت توقعات تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم مرحلة ثانية في المحافظات مقارنة بتنسيق العام الماضي 2022 على النحو الآتي:

- علوم الفيوم 340 درجة

- علوم أسوان 340 درجة

- علوم السويس 339 درجة

- علوم بني سويف 339 درجة

- علوم حلوان 339 درجة

- علوم العريش 338 درجة

- علوم الوادي الجديد 338 درجة

- علوم بنات عين شمس 338 درجة

- علوم البترول والتعدين مطروح 333 درجة

- علوم دمنهور 349 درجة

- علوم الزقازيق 347 درجة

- علوم كفر الشيخ 347 درجة

- علوم القاهرة 346 درجة

- علوم المنصورة 346 درجة

- علوم جنوب الوادي 346 درجة

- علوم الإسكندرية 345 درجة

- علوم أسيوط 345 درجة

- علوم بنها 343 درجة

- علوم طنطا 343 درجة

- علوم المنيا 342 درجة

- علوم عين شمس 342 درجة

- علوم المنوفية بشبين الكوم 341 درجة

- علوم بور سعيد 341 درجة

- علوم دمياط 341 درجة

- علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341 درجة

كليات متاحة في تنسيق المرحلة الثانية في الثانوية العامة 2023

يشار أن هناك عدد من الكليات متاحة خلال المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023 وهي «طب بيطري، وكليات ومعاهد التمريض، وكليات العلوم، وكليات الزراعة، وكليات حاسب آلي ومعلومات الذكاء الاصطناعي».