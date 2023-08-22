نتيجة تنسيق كلية الحقوق المرحلة الثانية 2023 علمي.. الحد الأدنى 61%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق كلية الحقوق المرحلة الثانية 2023 علمي على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج المرحلة الثانية.

نتيجة تنسيق كلية الحقوق المرحلة الثانية 2023 علمي

وجاءت نتيجة تنسيق كلية الحقوق المرحلة الثانية 2023 علمي، وفقا لبيان وزارة التعليم العالي، بنسبة 61% كحد أدنى لكلية الحقوق بمجموع 250.5 درجة، وجاءت النتيجة كالتالي:

- حقوق كفر الشيخ 306.5

- حقوق الزقازيق 282.5

- حقوق سوهاج 280.5

- حقوق المنيا 275

- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 269

- حقوق دمياط 265

- حقوق بورسعيد 261.5

- حقوق بني سويف 259.5

- حقوق القاهرة 259.5

- حقوق جنوب الوادي 259

- حقوق انتساب موجه الزقازيق 256.5

- حقوق المنصورة 256

- حقوق الفيوم 256

- حقوق أسيوط 255.5

- حقوق الاسكندرية 255

- حقوق أسوان 254

- حقوق طنطا 252.5

- حقوق عين شمس 252.5

- حقوق بنها 252

- حقوق المنوفية بشبين الكوم 251

- حقوق حلوان 251

- حقوق انتساب موجه سوهاج 250.5

- حقوق مدينة السادات 250.5