نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2023 «علمي وأدبي».. اعرف الحدود الدنيا في جميع الجامعات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2023، لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، في مختلف الجامعات الحكومية مثل كفر الشيخ والزقازيق وسوهاج والمنيا ودمياط والمنصورة والفيوم والإسكندرية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2023، متاحة على موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم السري، لافته إلى أنها كثفت من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع جميع الجامعات.

نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2023 لطلاب الشعبة العلمية

- كلية حقوق كفرالشيخ 306.5 درجة.

- كلية حقوق الزقازيق 282.5 درجة.

- كلية حقوق سوهاج 280.5 درجة.

- كلية حقوق المنيا 275.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 269.0 درجة.

- كلية حقوق دمياط 265.0 درجة.

- كلية حقوق بور سعيد 261.5 درجة.

- كلية حقوق بني سويف 259.5 درجة.

- كلية حقوق القاهرة 259.5 درجة.

- كلية حقوق جنوب الوادي 259.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه الزقازيق 256.5 درجة.

- كلية حقوق المنصورة 256.0 درجة.

- كلية حقوق الفيوم 256.0 درجة.

- كلية حقوق أسيوط 255.5 درجة.

- كلية حقوق الإسكندرية 255.0 درجة.

- كلية حقوق أسوان 254.0 درجة.

- كلية حقوق طنطا 252.5 درجة.

- كلية حقوق عين شمس 252.5 درجة.

- كلية حقوق بنها 252.0 درجة.

- كلية حقوق المنوفية بشبين الكوم 251.0 درجة.

- كلية حقوق حلوان 251.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه سوهاج 250.5 درجة.

- كلية حقوق مدينة السادات 250.5 درجة.

نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2023 لطلاب الشعبة الأدبية

- كلية حقوق أسيوط 260.5 درجة.

- كلية حقوق مدينة السادات 259.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه بني سويف 259.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه الزقازيق 259.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه أسوان 258.5 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه الإسكندرية 257.5 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه طنطا 257.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه أسيوط 257.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 256.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه مدينة السادات 256.0 درجة.

- كلية حقوق عين شمس 279.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه سوهاج 276.5 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5 درجة.

- كلية حقوق حلوان 271.5 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه حلوان 270.0 درجة.

- كلية حقوق بنها 268.0 درجة.

- كلية حقوق بني سويف 267.5 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه بنها 265.0 درجة.

- كلية حقوق المنوفية بشبين الكوم 264.0 درجة.

- كلية حقوق المنصورة 264.0 درجة.

- كلية حقوق الزقازيق 263.5 درجة.

- كلية حقوق الفيوم 263.5 درجة.

- كلية حقوق الإسكندرية 262.5 درجة.

- كلية حقوق طنطا 262.0 درجة.

- كلية حقوق أسوان 261.0 درجة.

- كلية حقوق جنوب الوادي 261.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 261.0 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5 درجة.

- كلية حقوق المنيا 290.0 درجة.

- كلية حقوق القاهرة 291.0 درجة.

- كلية حقوق كفرالشيخ 302.5 درجة.

- كلية حقوق بور سعيد 303.5 درجة.

- كلية حقوق سوهاج 306.5 درجة.

- كلية حقوق دمياط 312.0 درجة.