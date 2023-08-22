لطلاب علمي وأدبي.. نتيجة تنسيق كلية الألسن 2023 المرحلة الثانية

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.