لطلاب علمي وأدبي.. نتيجة تنسيق كلية الألسن 2023 المرحلة الثانية
كتب:
منة عبده
09:48 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
معامل التنسيق.. صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبتي علمي وأدبي بمختلف الكليات، وكشفت الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق كلية الألسن 2023 المرحلة الثانية، وهي واحدة من الكليات المتاحة لطلاب الشعبتين خلال المرحلة الثانية من التنسيق.
وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق كلية الألسن 2023 المرحلة الثانية، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
نتيجة تنسيق كلية الألسن 2023 المرحلة الثانية
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق كلية الألسن 2023 المرحلة الثانية، لشعبتي علمي (علوم ورياضة) وأدبي، كالتالي:
*الحدود الدنيا للشعبة العلمية:
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 342
- ألسن عين شمس 330
- ألسن الفيوم 328.5
- ألسن كفر الشيخ رياضة 327
- ألسن أسوان 326.5
- ألسن بني سويف 326
- ألسن الأقصر 325.5
- ألسن المنيا 325
- ألسن سوهاج 325
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 324.5
- ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 323
- ألسن عين شمس رياضة 310.5
- ألسن الفيوم رياضة 308.5
- ألسن أسوان رياضة 307.5
- ألسن بني سويف رياضة 306.5
- ألسن الأقصر رياضة 304
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.5
- ألسن المنيا رياضة 300.5
- ألسن سوهاج رياضة 299
*الحدود الدنيا للشعبة الأدبية:
- ألسن كفر الشيخ 368
- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5
- ألسن عين شمس 355
- ألسن الفيوم 353.5
- ألسن بني سويف 350.5
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350
- ألسن المنيا 349
- ألسن أسوان 348
- ألسن سوهاج 347.5
- ألسن الأقصر 346.5