نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة أسوان 2023.. فارق ملحوظ عن العام الماضي

راحة كبيرة، شعر بها طلاب الثانوية العامة اليوم، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العليم، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، وضمنها نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة أسوان 2023، ليتنفس الطلاب وأولياء أمورهم الصعداء، بعد انتهاء فترة دراسية صعبة، والاتجاه إلى تحديد المستقبل المهني، عبر اختيار الكلية التي تناسب طموحات وأحلام الطالب.

نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة أسوان 2023

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، بشأن نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة أسوان 2023، أنّ الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية هو 289.5 درجة، معلنا بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، غدًا الثلاثاء، على أنّ تستمر لمدة 5 أيام.

وأضاف أنه ما زال يتبقى 438 كلية ومعهدًا عاليًا على مستوى الجامعات الحكومية والمعاهد الخاصة، لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق، مؤكدًا ضرورة سعي الطلاب لمعرفة نتائج تنسيقهم من خلال الدخول على موقع الوزارة، باستخدام رقم الجلوس والرقم السري.

وجاءت نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة أسوان 2023 بارتفاع ملحوظ عن العام الماضي، إذ بلغ الحد الأدنى للقبول بها 348 درجة، مقابل 330 درجة لعام 2022.

تنسيق المرحلة الثانوية 2023

ويتيح موقع «الوطن»، جميع المعلومات للطلاب المقبلين على التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، عن الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر، أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.