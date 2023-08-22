أماكن شاغرة في كليات التربية الرياضية للمرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات

ينتظر طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي موعد فتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي خلال الساعات الماضية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وقبول طلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

وفقا لمنشور صادر عن وزارة التعليم العالي، نعرض فيما يلي أبرز الأماكن الشاغرة المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة للشعبة العلمية، للتقديم على كليات التربية الرياضية، وفقا لمجوع الطلاب.

كليات التربية الرياضية

وتأتي كليات التربية الرياضية التي يمكن التقديم عليها في تنسيق المرحلة الثالثة، في العديد من المحافظات والمدن وهي كما يلي:

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات دمياط

تربية رياضية بنين مطروح

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات السويس

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تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات الإسكندرية

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تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنين بنها

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنين أسوان

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