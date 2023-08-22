أماكن شاغرة في كليات المرحلة الثالثة 2023 أدبي.. «مجموعك هيوديك فين؟»

يرغب عدد من طلاب الثانوية العامة في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبتين العلمي والأدبي، والأماكن الشاغرة في كليات المرحلة الثالثة، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

الأماكن الشاغرة في كليات المرحلة الثالثة 2023 أدبي

وتستعرض «الوطن» في السياق التالي، الأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة 2023 علمي علوم، بحسب البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بورسعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجاري بالعريش

معهد الوادي العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية رياضية بنات السويس

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم

تربية نوعية موسيقية عين شمس

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

تربية نوعية موسيقية المنصورة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد عالي خدمه اجتماعية بكفر صقر شرقية

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ