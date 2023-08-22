أماكن شاغرة في كليات المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم.. «شوف هتدخل إيه»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبتين العلمي والأدبي، بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023، وكشفت عن الأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة 2023 علمي علوم، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.

الأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة 2023 علمي علوم

وتستعرض «الوطن» في السياق التالي، الأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة 2023 علمي علوم، بحسب البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- الأماكن الشاغرة للشعب العلمية:

- تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

- تربية رياضية بنين العريش.

- الفني التجاري بدمياط.

- تربية رياضية بنات العريش.

- الفني التجاري بالزقازيق.

- المعهد العالي للعلوم الادارية بأوسيم جيزة.

- تربية نوعية فنية مطروح.

- تربية شعبة تربية فنية السويس.

- تربية نوعية موسيقية طنطا.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال.

- الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم.

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة).

- العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس.

- الفني التجاري بالمنصوره.

- العالي للدراسات الادبية كنج مريوط.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية).

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية.

- تربية نوعية فنية بنها.

- معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية).

- المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة.

- سياحة وفنادق بني سويف.

- سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات.

- معهد العجمي العالى للعلوم الادارية.

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بالاسكندريه طالبات.

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا.

- آداب انتساب موجه سوهاج.

- معهد عالي خدمه اجتماعية إسكندرية بمصروفات.

- المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

- تربية نوعية موسيقية سوهاج.

- ك.ت. فني صناعي أسوان.

- العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة.

- الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم.

- القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية.

ولمعرفة الأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة 2023 علمي علوم، يفضل الدخول على موقع التنسيق من خلال هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/