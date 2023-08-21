رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبتين العلمي والأدبي

ينتظر نحو 350 ألفا و133 طالبا إعلان نتيجة تنسيق الجامعات بالمرحلة الثانية، حيث خصصت وزارة التعليم العالي رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ستعلن من خلاله جميع تفاصيل الجامعات والكليات المؤهلة للمرحلة الثانية من التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأعلنت الوزارة أن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 سيبدأ تفعليه بمجرد إعلان النتيجة وذلك عبر الرابط الإلكتروني، حيث اغلق أمس الأحد في السابعة مساء باب تسجيل المرحلة الثانية للطلاب، وذلك بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% لطلاب الشعبة العلمية، ويضم 259 ألفا و445 طالبا وطالبة، وحد أدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لطلاب الشعبة الأدبية، ويضم 90 ألفا و688 طالب وطالبة.

طرق الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

لذا على الطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، الدخول على موقع تنسيق الجامعات، للاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بمجرد إعلانها رسميا من جانب وزارة التعليم العالي عبر الرابط الإلكتروني، ثم إدخال الرقم السري، ورقم الجلوس، وبعد معرفة الكلية الذي سجل بها يجب طباعة الاستمارة لتقديمها مع الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات.

كليات الآداب والتجارة الشاغرة للشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثانية

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسيوط

آداب بني سويف

آداب جنوب الوادي

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه أسوان

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه دمياط

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه مدينة السادات