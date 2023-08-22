أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية 2023، وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج المرحلة الثانية، والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية 2023

نتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية 2023 تضمنتها بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ بلغ الحد الأدنى للقبول بها 254.0 درجة.

وتضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 مجموعة من البرامج المتخصصة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والميكاترونكس والأوتوترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

وتفاصيل الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 كالتالي:

- الدراسة باللغة الإنجليزية.

- الكلية بها معامل مزودة بأحدث الأجهزة.

- التدريبات العملية تهدف إلى تعريف الطلاب طبيعة العمل الميداني.

- تهتم الكلية بتنمية مهارات أساسية للقراءة والمناقشة مع المهندسين، وريادة الأعمال.

- الكلية بها معامل مزودة بأحدث الأجهزة.

- التدريبات العملية التي تهدف إلى تعريف الطلاب طبيعة العمل الميداني.

برامج خاصة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023

وتضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا، برنامجين دراسيين، هما تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي.