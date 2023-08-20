رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كل ما تريد معرفته عن مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023

كتب:

أحمد أبوضيف
02:55 م | الأحد 20 أغسطس 2023
جامعة القاهرة التكنولوجية

جامعة القاهرة التكنولوجية

أكد الدكتور محمود الشيخ، رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية أن مجلس الجامعة لم يتخذ حتى الآن أي قرارات بشأن مصاريف العام الدراسي الجديد، وخاصة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023، موضحا أنه جار العمل والاستعداد لأعمال العام الدراسي الجديد وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي.

مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023-2024

وأضاف رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية في تصريحات لـ«الوطن» أن مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تكون بالجنيه  للطلاب الحاصيلن على شهادة الثانوية العامة، ومايعادلها من شهادات وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وأن الرسوم المتاحة حاليا من 10 آلاف للفرقتين الأولى والثانية و12 ألف للفرق الثالثة والرابعة.

وفي السياق ذاته، يواصل  مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس و فروعه في المحافظات استقبال رغبات طلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من خلال إتاحة صرف الأوراق الخاصة بهم والملفات واستقبال رغباتهم عبرموقع التنسيق، على أن تنتهي المرحلة نهالية الشهر الجاري، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

اقرأ المزيد:

مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

 «التعليم العالي» تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

أسماء المعاهد الفنية الصحية المعتمدة من التعليم العالي.. «عشان ميتنصبش عليك»

أسماء الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من التعليم العالي
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.