كل ما تريد معرفته عن مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023

أكد الدكتور محمود الشيخ، رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية أن مجلس الجامعة لم يتخذ حتى الآن أي قرارات بشأن مصاريف العام الدراسي الجديد، وخاصة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023، موضحا أنه جار العمل والاستعداد لأعمال العام الدراسي الجديد وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي.

مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023-2024

وأضاف رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية في تصريحات لـ«الوطن» أن مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تكون بالجنيه للطلاب الحاصيلن على شهادة الثانوية العامة، ومايعادلها من شهادات وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وأن الرسوم المتاحة حاليا من 10 آلاف للفرقتين الأولى والثانية و12 ألف للفرق الثالثة والرابعة.

وفي السياق ذاته، يواصل مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس و فروعه في المحافظات استقبال رغبات طلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من خلال إتاحة صرف الأوراق الخاصة بهم والملفات واستقبال رغباتهم عبرموقع التنسيق، على أن تنتهي المرحلة نهالية الشهر الجاري، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.