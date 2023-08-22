أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك.. «بكام النهاردة؟»

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك استقرار ملحوظا مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية، أبرزها الدولار الأمريكي والريال السعودي والدينار الكويتي.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار العملات اليوم في أبرز البنوك، وفقا لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري: 33.67 للبيع، و33.49 للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر: 33.60 للبيع، و33.35 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري: 39.41 للبيع، و39.22 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر: 39.38 للبيع، و39.02 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 100.12 للبيع، و99.20 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر: 100.22 للبيع، و99.92 للشراء.