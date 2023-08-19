استقرار أسعار العملات في ختام تعاملات اليوم بمختلف البنوك

سجلت أسعار صرف العملات اليوم السبت 19-8- 2023، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، إذ تشهد العملات المختلفة، اهتمامًا من قبل كثير من المواطنين خاصة المهتمين بأخبار الاقتصاد.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، أسعار صرف العملات اليوم السبت 19-8- 2023، وفقًا لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

في البنك الأهلي، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في مصر

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في مصر

ووصل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه 33.40 جنيه للشراء، و33.68 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه 39.06 جنيه للشراء، و39.35 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.