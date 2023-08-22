نتيجة تنسيق كلية الحقوق المرحلة الثانية 2023 أدبي.. الحد الأدنى 62.4%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الحقوق المرحلة الثانية 2023 أدبي على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023.

نتيجة تنسيق كلية الحقوق المرحلة الثانية 2023 أدبي

وجاءت نتيجة تنسيق كلية الحقوق المرحلة الثانية 2023 أدبي، وفقا لبيان وزارة التعليم العالي، بنسبة 62.4% كحد أدنى لكلية الحقوق انتساب موجه مدينة السادات بمجموع 256 درجة، وشملت النتيجة على مستوى المحافظات التالي:

- حقوق دمياط 312 درجة.

- حقوق سوهاج 306.5 درجة.

- حقوق بورسعيد 303.5 درجة.

- حقوق كفر الشيخ 302.5 درجة.

- حقوق القاهرة 291 درجة.

- حقوق المنيا 290 درجة.

- حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5 درجة.

- حقوق عين شمس 279 درجة.

- حقوق انتساب موجه سوهاج 276.5 درجة.

- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275 درجة.

- حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5 درجة.

- حقوق حلوان 271.5 درجة.

- حقوق انتساب موجه حلوان 270 درجة.

- حقوق بنها 268 درجة.

- حقوق بني سويف 267.5 درجة.

- حقوق انتساب موجه بنها 265 درجة.

- حقوق المنوفية بشبين الكوم 264 درجة.

- حقوق المنصورة 264 درجة.

- حقوق الزقازيق 263.5 درجة.

- حقوق الفيوم 263.5 درجة.

- حقوق الإسكندرية 262.5 درجة.

- حقوق طنطا 262 درجة.

- حقوق أسوان 261 درجة.

- حقوق جنوب الوادي 261 درجة.

- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 261 درجة.

- حقوق أسيوط 260.5 درجة.

- حقوق مدينة السادات 259 درجة.

- حقوق انتساب موجه بني سويف 259 درجة.

- حقوق انتساب موجه الزقازيق 259 درجة.

- حقوق انتساب موجه أسوان 258.5 درجة.

- حقوق انتساب موجه الإسكندرية 257.5 درجة.

- حقوق انتساب موجه طنطا 257 درجة.

- حقوق انتساب موجه أسيوط 257 درجة.

- حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5 درجة.

- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 256 درجة.

- حقوق انتساب موجه مدينة السادات 256 درجة.