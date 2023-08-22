أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كليات المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات، على موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرة إلى أنه تم توزيع عدد 453949 طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه يمكن الاطلاع على نتيجة تنسيق كليات المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات من موقع التنسيق الإلكتروني، برقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب من خلال هذا الرابط.

نتيجة تنسيق كليات المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات

طب سوهاج 387.5

طب دمياط 383.0

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381.0

طب الإسكندرية 381.0

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380.0

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379.0

طب الاقصر 379.0

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب المنيا 377.5

طب بنها 377.0

طب عين شمس 377.0

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب حلوان 376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375.0

طب بني سويف 375.0

طب الفيوم 375.0

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان الزقازيق 374.0

طب أسنان المنيا 374.0

طب أسنان طنطا 374.0

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373.0

طب أسنان بني سويف 373.0

طب أسنان الفيوم 373.0

صيدلة سوهاج 372.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 372.0

علاج طبيعي بورسعيد 371.5

علاج طبيعي بنها 371.0

علاج طبيعي جنوب الوادي 371.0

صيدلة جنوب الوادي 370.5

علاج طبيعي قناة السويس 370.5

علاج طبيعي السويس 370.0

صيدلة المنصورة 370.0

علاج طبيعي القاهرة 370.0

صيدلة أسيوط 369.5

علاج طبيعي بني سويف 369.5

صيدلة المنيا 369.0

صيدلة الزقازيق 369.0

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5

صيدلة طنطا 368.5

صيدلة دمنهور 368.5

نتيجة تنسيق كلية التمريض 2023- كلية التمريض المنصورة 350.0 درجة.

- كلية التمريض بور سعيد 349.5 درجة.

- كلية التمريض دمياط 348.5 درجة.

- كلية التمريض طنطا 346.5 درجة.

- كلية التمريض الزقازيق 344.0 درجة.

- كلية التمريض كفر الشيخ 342.0 درجة.

- كلية التمريض قناة السويس بالإسماعيلية 341.5 درجة.

- كلية التمريض المنوفية بشبين الكوم 339.5 درجة.

- كلية التمريض بنها 339.0 درجة.

- كلية التمريض القاهرة 338.0 درجة.

- كلية التمريض دمنهور 337.0 درجة.

- كلية التمريض عين شمس 336.5 درجة.

- كلية التمريض الإسكندرية 336.0 درجة.

- كلية التمريض حلوان 335.5 درجة.

- كلية التمريض سوهاج 335.0 درجة.

- كلية التمريض مطروح 334.5 درجة.

- كلية التمريض أسوان 334.5 درجة.

- كلية التمريض الفيوم 333.5 درجة.

- كلية التمريض أسيوط 332.0 درجة.

- كلية التمريض بني سويف 332.0 درجة.

- كلية التمريض المنيا 331.0 درجة.

- كلية التمريض جنوب الوادي 330.5 درجة.

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 344.0

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 314.5

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 304.5