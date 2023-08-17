تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.. الطب البشري 80%

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 للطلاب الحاصلين علي شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وفقا للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويكون الحد الأدنى لكلية الطب البشري 80% و55% لكليات التكنولوجية والحقوق.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية، الكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بكل جامعة، وفقا للحدود الدنيا بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، مشيرا إلى أنّ الجامعات بها العديد من البرامج المتميزة، التي تواكب احتياجات سوق العمل في التخصصات العلمية المختلفة، سواء الطبية أو الهندسة أو إدارة الأعمال واللغات والترجمة والسياحة والفنادق

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية بجميع الكليات، كما يلي.

- تنسيق كلية الطب بالجامعات الخاصة الأهلية 80%.

- تنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة الأهلية 78%.

كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة الأهلية 76%.

كلية الصيدلة بالجامعات الخاصة الأهلية 72%.

كلية الطب البيطري بالجامعات الخاصة الأهلية 68%.

كلية الهندسة بالجامعات الخاصة الأهلية 68%.

كلية علوم الحاسب بالجامعات الخاصة الأهلية 62%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية: 55%.