فيلم تاج لتامر حسني يتذيل الإيرادات في شباك التذاكر.. مهدد بالسحب

يواصل فيلم تاج، للفنان تامر حسني، الهبوط في شباك التذاكر بعد تراجع حجم إقبال الجمهور عليه، ليتذيل قائمة الإيرادات بين الأفلام المُنافسة، ما يجعله مُهددًا برفعه من دور العرض خلال أيامٍ قليلة.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم تاج لـ تامر حسني، في شباك التذاكر أمس الاثنين، موضحًا أنه حقق 9800 جنيه فقط.

أبطال وأحداث فيلم تاج لـ تامر حسني

فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني يشاركه فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم دينا الشربيني وساندي وعمرو عبدالجليل وهالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق وينتمي إلى نوعية أفلام السوبر هيرو.

وتتبع الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

9 أفلام في دور العرض بجانب فيلم تاج

ويتواجد في دور العرض، مجموعة من الأفلام ما بين الكوميدي والاجتماعي، منها «العميل الصفر»، و«وش في وش»، و«بيت الروبي»، و«مرعي البريمو»، و«ع الزيرو»، و«5 جولات»، و«البطة الصفرا»، و«البعبع» و«مستر إكس».