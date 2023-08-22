تدريب مهني للشباب وحصر مستمر للعمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، بشأن إجراء اختبارات نهاية الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية للذكور، بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة، ضمن المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك، وكذلك متابعة الدورات التدريبية للشباب علي مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس، واستكمال عمليات حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها.

المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، أنه في إطار خطة التدريب للعام الجديد 2023 / 2024 الخاصة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا، انتهت المديرية من البرنامج التدريبي للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، وكذلك الانتهاء من تدريب الشباب من الذكور على مهنة السباكة الصحية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل

وأضاف مدير المديرية، أن وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الراشدة نظموا لجنة تقوم حاليا بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة على أرض الواقع، وذلك بمصنع طوب الهنداوي تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم ضمن منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية بشكل دوري على مدار العام للمسجلين فيها لحمايتهم من مخاطر العمل اليومية التي يتعرضون لها في المواقع المختلفة، والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم داخل العمل من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.