إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطنطا

شهد طريق طنطا - كفر الشيخ الدولى، حادث سير مرورع وانقلاب سيارة ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام في طنطا، لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إخطار بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن وجود حادث سير على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، ووجود إصابات، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التحريات والمعاينة

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، التي قام بها ضباط مباحث مديرية أمن الغربية، أن الحادث بنطاق مركز طنطا، وانه عباره عن انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، والسرعة الزائدة، وكان يستقلها مواطنين في طريقهم إلى مركز ومدينة قطور.

وكشفت التحريات والمعاينة، أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في الجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، بواسطة سيارات الإسعاف، وتم رفع حطام الحادث وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.