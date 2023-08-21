حفلات فنية وسباقات رياضية بالأسبوع الأخير من مهرجان العلمين الجديدة

أكد محمود جميل، مراسل القناة الأولى، استمرار فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين بأسبوعه الأخير، قائلا: «جميع الزوار سعداء بالأجواء المختلفة والمتنوعة داخل مدينة العلمين، إذ هناك فعاليات رياضية وفنية وثقافية وهذا ما يميز المهرجان عن نظيره من المهرجانات»، مشيرا إلى أن مهرجان العلمين شهد ختام بطولة الرالي بالأمس.

سباقات الرالي بالعلمين الجديدة

وأضاف «جميل»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن سباقات الرالي النهائية بدأت في فترة الليل، ومن ثم توزيع الجوائز على المتسابقين القائزين بالمراكز الأولى، مشيرا إلى أن جميع المواطنين فخورون بوجود مدينة العلمين الجديدة داخل مصر واليت تضاهي كل مدن العالم السياحية سواء كانت سياحة رياضية أو فنية.

وتابع: «إدارة مهرجان العلمين الجديدة حرصت على تنوع الفعاليات الرياضية من أجل جذب هذا النوع من السياحة، مدينة بالأمس شهدت حضورا كبيرا من مختلف الجنسيات سواء كانت عربية أو دولية على الفعاليات والأنشطة المختلفة».

استمرار الفعاليات الفنية

وأشار إلى استمرار الفعاليات الفنية من خلال الفرق التراثية وعروض الفنون الشعبية والتنورة على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدا تفاعل الجميع مع تلك العروض، موضحا ان الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين الجديدة يشهد العديد من الفعاليات الهامة مثل بطولة التجديف وسباق كرة الطائرة الشاطئية فضلا عن مهرجان القاهرة للدراما إلى جانب حفلتي كايروكي وشارموفرز.