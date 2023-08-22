البابا تواضروس يكرم 70 طالبا من أوائل الثانوية العامة والدبلومات بالإسكندرية

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، تكريم متفوقي المدينة من أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا الأربعاء، وذلك بعد عملية التسجيل التي تتم واختيار الاوائل بنظام إلكتروني عقب كتابة البيانات كاملة وبشكل صحيح.

وقال القمص إبرام إميل، وكيل البابا تواضروس الثاني في الإسكندرية، إن قداسة البابا اعتاد على تكريم أوائل الفئات الدراسية في حدث سنوي الذي تقيمه بطريركية الكرسي المرقسي كل عام، إلا أن هذا العام تم تقسيمها، حيث يجري تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية غدا على أن يتم تكريم خريجي الكليات والدراسات العليا في يوم يحدد لاحقا.

وأضاف «إميل» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجرى تكريم 70 طالبًا من أوائل الثانوية العامة، و أوائل لشهادات الأجنبية الموازية للثانوية العامة (IG- American)، وأوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على 99% فيما فوق، وأوائل الدبلومات الفنية والزراعية والصناعية بالإسكندرية غدًا بيد البابا تواضروس الثاني.

وأشار إلى أنه يجري الاتصال تليفونيًا بكل من سيتم تكريمهم بصورة شخصية على رقم التليفون الشخصي، على أن يلتزم المدعو باتباع تعليمات لجنة النظام للجلوس في المقاعد المخصصة لكل فرد.