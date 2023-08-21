البابا تواضروس: سعيد بزيارة المجر.. وممتن للحصول على الدكتوراه الفخرية

عُقِد مؤتمر صحفي للبابا تواضروس الثاني في جامعة بازمان بيتر المجرية عقب تسلمه درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة ذاتها اليوم.

حضر المؤتمر إلى جانب البابا، شاميين چولت نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب عميد كلية الآداب بجامعة بازمان بيتر المجرية.

ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء التحية للبابا تواضروس الثاني في بداية كلمته، كما وجّه تحية باسم الحكومة المجرية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

البابا تواضروس: سعيد بزيارة الجامعة العريقة

وتحدث البابا تواضروس خلال اللقاء: «سعيد في هذا الصباح المبارك بزيارة هذه الجامعة العريقة، وممتن بتقديم الدكتوراه لي وللكنيسة القبطية».

وأضاف: «أنا سعيد بزيارة المجر وبالزيارات الرسمية التي قمت بها، وكانت سعادتي بالغة بحضور احتفالات المجر بالعيد القومي، وحضوري القداس الاحتفالي، ومشاركة الوفد القبطي في هذا الاحتفال الكبير».

عميد كلية الآداب: العالم يحتاج معالجين روحيين مثل البابا تواضروس

ومن جهته، قال نائب عميد كلية الآداب، إن الجامعة تدعم تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات.

وشدد على أنه شرف كبير للجامعة منح درجة الدكتوراه الفخرية للقادة المسيحيين، خاصة أن البابا يبني الجسور بين المسلمين والمسيحيين: «كما يشرفنا أن يزور جامعتنا، هو بدأ من الصيدلة كعلم مادي، وأصبح بابا للأقباط، وكانت دراسته العلاج، وهو الآن يعالج الأقباط في كل أنحاء العالم روحيًا، مضيفًا أن العالم أصبح يحتاج إلى معالجين روحيين مثل البابا تواضروس، ونشعر بسعادة بالغة أن يصبح الدكتور الفخري لكليتنا».