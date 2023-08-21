البابا تواضروس يلتقي أسقف تورينو وروما

التقى البابا تواضروس الثاني اليوم على هامش زيارته للمجر، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، الذي قدم له تقريرًا عن إيبارشية جنوبي ألمانيا ودير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، بعد نياحة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف الإيبارشية والدير.

البابا يكلف برنابا وأرساني بالإشراف على إيبارشية جنوب ألمانيا

يذكر أن البابا كلف الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أرساني أسقف هولندا، بالإشراف على إيبارشية جنوبي ألمانيا والدير عقب نياحة نيافة الأنبا ميشائيل.

البابا تواضروس يلتقي رئيسة المجر

وفي سياق متصل، استقبلت كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر بالقصر الجمهوري بالعاصمة المجرية بودابست، اليوم الاثنين، البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له.

وأعربت رئيسة المجر عن شكرها وتقديرها للبابا لتلبيته دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر في هذا المناسبة المهمة وهي الاحتفال بالعيد القومي للبلاد.

ومن جهته، عبر البابا عن سعادته البالغة بهذه الزيارة وبالحفاوة التي لاقاها من الجميع في المجر، مقدمًا الشكر لرئيسة الجمهورية على هذه الدعوة الكريمة، ومنح جامعة بازمان بيتر الدكتوراه الفخرية له.

وقدمت رئيسة المجر تعريفًا بالموقع الجغرافي للقصر الجمهوري في بودابست، وأنه يقع في منطقة يعتز بها المجريون وهي نهر الدانوب.

حضر اللقاء، محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وعدد من أعضاء السفارة.

وفي ختام الزيارة، سجل البابا كلمة تذكارية في سجل كبار زوار القصر الجمهوري.