البابا تواضروس الثاني يلتقي أمير قطر في بودابست

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالعاصمة المجرية بودابست.

ويقيم الأمير حمد آل ثاني في نفس الفندق، الذي يقيم فيه قداسة البابا في بودابست، والتقيا مصادفة في بهو الاستقبال بالفندق.

وتبادلا كلمات التحية والمودة، ووجه قداسة البابا الشكر له على الرعاية التي يتلقاها الأقباط في دولة قطر والاهتمام بالكنيسة القبطية في العاصمة القطرية الدوحة.

البابا تواضروس يلتقي رئيسة المجر

ومن جهة أخرى، استقبلت كاتلين نوڤاك رئيسة جمهورية المجر بالقصر الجمهوري بالعاصمة المجرية بودابست اليوم الاثنين قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق لقداسته.

أعربت رئيسة المجر عن شكرها وتقديرها لقداسة البابا لتلبيته دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر في هذا المناسبة الهامة وهي الاحتفال بالعيد القومي للبلاد.

ومن جهته عبر قداسة البابا عن سعادته البالغة بهذه الزيارة وبالحفاوة التي لاقاها من الجميع في المجر، مقدمًا الشكر لرئيسة الجمهورية على هذه الدعوة الكريمة، وعلى منح جامعة بازمان بيتر الدكتوراه الفخرية لقداسته.