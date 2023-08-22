المعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أمام طلاب أدبي

حددت وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع مكتب التنسيق، الأماكن المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في المعاهد أمام طلاب الشعبة الأدبي، ومن المعاهد الشاغرة أمام الطلاب ما يلي:

معاهد خدمة اجتماعية

- معهد عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

- الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد واداره ومحاسبة

- العالي خدمة اجتماعية سوهاج

-العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

- معهد عالي دراسات تعاونية إدارية بالمنيرة بمصروفات

- معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات

- معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

- معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات

- العالي خدمة اجتماعية أسوان

- معهد عالي خدمه اجتماعية دمنهور بمصروفات

- معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

- العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

- العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

-العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

- نظم معلومات إدارية قطامية

- عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.

- (نظم معلومات) ك 47 ط إسكندرية

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

- العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

- القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية

معاهد فني تجاري

- الفني التجاري بشبرا

- الفني التجاري بالمطرية

- الفني التجاري بالاسكندريه

- الفني التجاري بطنطا

- الفني التجاري بقويسنا

- الفني التجاري ببنها

- الفني التجاري بالمنصورة

- الفني التجاري بأسيوط

- الفني التجاري بأسوان

- الفني التجاري بدمنهور

- الفني التجاري بالزقازيق

- الفني التجاري بسوهاج

- الفني التجاري بقنا

- الفني التجاري بالمحلة الكبرى

- معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

- معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

- العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

- العالي للسياحة والفنادق بالإسكندريه إيجوث

- العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

- العالي خدمه اجتماعيه 6 أكتوبر

- العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

- العالي خدمه اجتماعية المنصورة

- العالي للغات 6 أكتوبر معهد أكتوبر

- العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدرة اعمال)

- العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

- الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية

- إدارة وسكرتارية العبور العالي ك 21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

- العبور العالي ك 21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

- طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

-طيبة العالي شعبة إدارة اعمال ومحاسبة المعادي

- العالي حاسبات ونظم تجمع أول

- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة

- معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

- أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر

- أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربي وإنجليزي

- الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (نظم معلومات)

- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

- العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

- العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

-عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

- العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

- فني سياحة إسكندرية الدلتا

- العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

- العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

- العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

- عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

-العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

- القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

- العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

- الأكاديمية الحديثة بالمعادي

- نظم معلومات إدارية - العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

-العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال

- العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير الجزيرة

- العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط