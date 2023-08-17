تنسيق معهد فني تمريض 2023 في المحافظات.. فرصة عمل مضمونة

يبلغ عدد معاهد فني التمريض على مستوى الجمهورية 25 معهدا، ويقبل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة 2023 من الشعبة العملي علوم فقط، ويرغب الكثير من الطلاب الالتحاق بها كونها توفر بعد التخرج فرص عمل في جميع المستشفيات.

تنسيق معهد فني تمريض 2023.. فرصة شغل مضمونة

ويهتم الطلاب في الشهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم بمعرفة تنسيق معهد فني تمريض 2023، ويتوقع أن يكون تنسيق هذا العام لا يختلف عن تنسيق العام الماضي والذي جاء كالتالي:

تنسيق معهد فني تمريض الإسكندرية: 307 درجات بنسبة 74.87%.

تنسيق معهد فني تمريض القاهرة: 246 درجة بنسبة 60%.

تنسيق معهد فني تمريض حلوان: 237 درجة بنسبة 57.80%.

تنسيق معهد فني تمريض عين شمس: 240 درجة بنسبة 58.53%.

تنسيق معهد فني تمريض أورام القاهرة: 233 درجة بنسبة 56.82%.

تنسيق معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس: 231 درجة بنسبة 56.34%.

تنسيق المعهد الفني تمريض بمستشفى وادي النيل: 250 درجة بنسبة 60.97%.

تنسيق معهد فني تمريض طنطا 327 درجة بنسبة 79.75%.

تنسيق معهد فني تمريض بنها: 286 درجة بنسبة 69.75%.

تنسيق معهد فني تمريض المنوفية بشبين الكوم: 308 درجات بنسبة 75.12%.

تنسيق معهد فني تمريض 2023

ويترقب الطلاب إعلان تنسيق معهد فني تمريض 2023، وذلك ضمن المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023، والمقرر إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنسيق معهد فني تمريض المنصورة 326 درجة بنسبة 79.51%.

تنسيق معهد فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية: 246 درجة بنسبة 60%.

تنسيق معهد فني تمريض السويس: 230 درجة بنسبة 56.09%.

تنسيق معهد فني تمريض كفر الشيخ: 311 درجة بنسبة 75.85%.

تنسيق معهد فني تمريض الزقازيق: 314 درجة بنسبة 76.58%.

تنسيق معهد فني تمريض الزقازيق بفاقوس: 310 درجات بنسبة 75.60%.

تنسيق معهد فني تمريض الفيوم: 260 درجة بنسبة 63.41%.

تنسيق معهد فني تمريض أسوان: 246 درجة بنسبة 60%.

تنسيق معهد فني تمريض سوهاج: 290 درجة بنسبة 70.73%.

تنسيق معهد فني تمريض جنوب الوادي: 289 درجة بنسبة 70.48%.

تنسيق معهد فني تمريض المنيا: 293 درجة بنسبة 71.46%.

تنسيق معهد فني تمريض بني سويف: 269 درجة بنسبة 65.60%.

تنسيق معهد فني تمريض أسيوط: 293 درجة بنسبة 71.46%.

تنسيق المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف: 248 درجة بنسبة 60.48%.