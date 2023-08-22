موعد فتح تقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية.. وشروط التحويل

أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تقليل الاغتراب 2023، بداية من يوم الخميس 24 أغسطس الجاري حتى الاثنين 28 أغسطس، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني لجميع الطلاب المرشحين في نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

موعد فتح تقليل الاغتراب 2023

ويمكن للطلاب تقليل الاغتراب من خلال الدخول على هذا الرابط www.tansik.digital.gov.eg، وذلك في حدود النسبة المقررة 10%.

شروط وقواعد تقليل الاغتراب

ويوجد عدة شروط وقواعد لتقليل الاغتراب، وتشمل على التالي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

وفيما يتعلق بالتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، قالت وزارة التعليم العالي، إنه يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.