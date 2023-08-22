لينك تقليل الاغتراب 2023.. يبدأ الخميس المقبل

حددت وزارة التعليم العالي، خطوة تحويلات تقليل الاغتراب من خلال لينك تقليل الاغتراب 2023، مؤكّدة أنَّه سيتمّ فتح مرحلة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وإتاحة تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الأولى والثانية لتنسيق القبول بالجامعات.

إجراء التحويلات

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنَّه على الطلاب الراغبين في الاستفادة من تلك الخطوة الدخول على لينك تقليل الاغتراب www.tansik.digital.gov.eg، إذ يتمّ إتاحة تلك الخطوة أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10% وذلك خلال الفترة من يوم الخميس المقبل 24 أغسطس 2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت.

ضوابط تقليل الاغتراب

وحول ضوابط لينك تقليل الاغتراب 2023، أشارت وزارة التعليم العالي إلى أنَّه وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، كما أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، وأيضا الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

مجموع درجات الطالب

وتضمنت ضوابط تقليل الاغتراب أنَّه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تحويلات المعاهد

وفيما يتعلق بتقليل الاغتراب 2023، أوضحت وزارة التعليم العالي أنَّ التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة تتضمن السماح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.