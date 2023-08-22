نتيجة تنسيق معهد تمريض شربين 2023.. ما الحد الأدني للقبول؟

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق معهد تمريض شربين 2023، وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج المرحلة الثانية، والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

نتيجة تنسيق معهد تمريض شربين 2023

ونتيجة تنسيق معهد تمريض شربين 2023، تضمنها بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ بلغ الحد الأدنى للقبول بها 311 درجة.

معاهد التمريض المتاحة على مستوى الجمهورية

وبالنسبة لباقي المعاهد المتاحة على مستوي الجمهورية، جاء تنسيقها على النحو التالي:

- معهد فني تمريض كفر الشيخ 316.0 درجة.

- معهد فني تمريض طنطا 315.0 درجة.

- معهد فني تمريض المنصورة 312.5 درجة.

- معهد فني تمريض الزقازيق 310.0 درجة.

- معهد فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5 درجة.

- معهد فني تمريض الزقازيق بفاقوس 309.0 درجة.

- معهد فني تمريض بنها 306.5 درجة.

- معهد فني تمريض الإسكندرية 306.5 درجة.

- معهد فني تمريض سوهاج 306.0 درجة.

- معهد فني تمريض جنوب الوادي 302.0 درجة.

- معهد فني تمريض القاهرة 301.5 درجة.

- معهد فني تمريض أورام القاهرة 301.0 درجة.

- معهد فني تمريض أسيوط 299.0 درجة.

- معهد فني تمريض أسوان 297.5 درجة.

- معهد فني تمريض المنيا 296.5 درجة.

- معهد فني تمريض عين شمس 296.5 درجة.

- معهد فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296.0 درجة.

- معهد فني تمريض حلوان 296.0 درجة.

- معهد فني تمريض السويس 295.0 درجة.

- معهد فني تمريض الفيوم 295.0 درجة.

- معهد فني تمريض بني سويف 294.5 درجة.

- معهد فني تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 294.5 درجة.