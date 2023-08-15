تنسيق معهد فني تمريض 2023.. اعرف المعاهد المتاحة على مستوى الجمهورية

تنسيق معهد فني تمريض 2023، من المرتقب ظهوره في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة ضمن تنسيق الكليات والمعاهد 2023، والتي بدأ التسجيل فيها اليوم ولمدة 5 أيام حتى يوم السبت المقبل، ويوفر معهد فني تمريض فرص عمل مناسبة للخريجين، كما يمنح طلابه تدريبًا مجانيًا في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية.

مؤشرات تنسيق معهد فني تمريض 2023

ويتضح تنسيق معهد فني تمريض 2023 مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، ومن المقرر أن تختلف معايير التنسيق في معاهد التمريض الفني لعام 2023 عن معايير العام الماضي 2022 والتي جاءت كالتالي للعام الماضي.

- فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 231 درجة.

- فني تمريض حلوان 237 درجة.

- فني تمريض عين شمس 240 درجة.

- فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246 درجة.

- فني تمريض القاهرة 246 درجة.

- فني تمريض أسوان 246 درجة.

- معهد فني صحي إسماعيليه 337 درجة.

- معهد فني صحي سوهاج 334 درجة.

- معهد فني صحي أسيوط 333 درجة.

- معهد فني صحي جنوب الوادي 332 درجة.

- معهد فني صحي الإسكندرية 332 درجة.

- معهد فني صحي بنها 329 درجة.

- فني تمريض الفيوم 260 درجة.

- فني تمريض بني سويف 269 درجة.

- فني تمريض بنها 286 درجة.

- فني تمريض جنوب الوادي 289 درجة.

- فني تمريض سوهاج 290 درجة.

- فني تمريض المنيا 293 درجة.

- فني تمريض أسيوط 293 درجة.

- فني تمريض الإسكندرية 307 درجة.

- فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 308 درجة.

- فني تمريض الزقازيق بفاقوس 310 درجات.

- فني تمريض الزقازيق 314 درجة.

- فني تمريض المنصورة 326 درجة.

- فني تمريض طنطا 327 درجة.

- معهد فني صحي المنصورة 346 درجة.

- معهد فني صحي طنطا 342 درجة.

- معهد فني صحي الزقازيق 340 درجة.