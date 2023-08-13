يتطلع العديد من طلاب الثانوية العامة إلى معرفة مؤشرات تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالمحافظات، خاصة بعد اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة، وانتهاء مرحلة التنسيق الأولى والتي جاءت كحد أدنى لعلمي علوم 88% وعلمي رياضة 83%.

مؤشرات تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالمحافظات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان، نسبة ومؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2023، وجاءت مقاربة لنسب العام الماضي؛ مما يجعل تنسيق هذا العام مقارب للعام الماضي خاصة بعد تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى والذي جاء مقاربا للعام الماضي وتأتي مؤشرات تنسيق معهد فني تمريض 2023 في المحافظات كالآتي:

- معهد فني تمريض بالمنصورة 326 درجة

- معهد فني تمريض بطنطا 327 درجة

- معهد فني تمريض الزقازيق: 314 درجة

- معهد فني تمريض الزقازيق 310 درجة

- معهد فني تمريض كفر الشيخ 311 درجة

- معهد فني تمريض إسكندرية ب307 درجة

- معهد فني تمريض المنيا 293

- معهد فني تمريض المنوفية 308 درجات بنسبة

- معهد فني تمريض أسيوط 293

- معهد فني تمريض سوهاج 290

- معهد فني تمريض جنوب الوادي 289 درجة

- معهد فني تمريض بنها 286 درجة

- معهد فني تمريض بني سويف 269 درجة

- معهد فني تمريض الفيوم 260 درجة

- معهد فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية: 246 درجة

- معهد فني تمريض السويس 230 درجة

أوراق التقديم لمعهد فني تمريض

ويجري التقديم في معهد فني تمريض في مختلف المحافظات لطلاب الثانوية العامة 2023 من خلال عدة أوراق وهي:

- شهادة الثانوية العامة.

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

- صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي العهد.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق.