صُناع الفن يشيدون بفيلم «العميل صفر» لـ أكرم حسني: جرعة كوميدية مميزة

حظي فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني، بإشادات واسعة من قِبل الجمهور وكذلك صُنّاع الفن، على مدار الأيام الماضية، منذ طرحه بدور العرض السينمائي، حيث اعتبره البعض بمثابة عودة للأفلام الكوميدية من جديد.

وتلقى أكرم حسني، إشادات من قبل صُنّاع الفن، منهم المخرج محمد دياب، والذي أثنى على فكرة الفيلم، قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «مضحكتش من زمان على فيلم زي العميل صفر.. أكرم حسني مسخرة وكل الممثلين هايلين، والفيلم كل عناصره ممتازة.. تحية لكل صُناعه.. اللي عايز يتبسط لازم يشوفه».

أما المخرج عمرو سلامة، فقال: «فيلم (العميل صفر) أكثر فيلم ضحكني من فترة، وفيلم (وش في وش) أذكى كتابة شوفتها من فترة، فيلمين رجعولي الأمل، وخلوني فخور بالسينما المصرية لما تتمزج وتفنن وتعمل أفلام حلوة».

كما أشاد الفنان حمزة نمرة، بفيلم العميل صفر، حيث غرد عبر موقع «تويتر»: «حضرت أنا ومراتي والولاد فيلم العميل صفر.. وأنا بقول إننا واصلين لحتة حلوة أوي في الكوميديا في مصر عايزين نحافظ عليها.. مبروك يا أكرم يا جامد».

@AkramHosny

حضرت أنا ومراتي والولاد فيلم العميل صفر.. وانا بقول إننا واصلين لحتة حلوة أوي في الكوميديا ف مصر عايزين نحافظ عليها ????



مبروك يا أكرم يا جامد pic.twitter.com/TYtQc9nCR2 — Hamza Namira (@HamzaNamira) August 19, 2023

أما الملحن بلال سرور، قال: «أنا خارج من الفيلم مبسوط.. كان بقالي كتير مش بضحك من الأفلام الكوميدي لدرجة إني حسيت إن المشكله فيا.. ألف مبروك لكل اللي تعبوا في الفيلم ده.. وأولهم الفنان أكرم حسني».

وحرص الشاعر أمير طعيمة، على تهنئة صُناع الفيلم، منهم أكرم حسني، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلًا: «مبروك يا حبيبي، بجد فيلم حلو قوي ومتعوب عليه وأنا استمتعت جدًا».

أبطال وأحداث فيلم «العميل صفر»

فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، وأسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة النبوي، والعمل من تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

وتدور الأحداث في إطار مليء بالكوميديا والأكشن والتشويق، من خلال شخصية الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، والذي يقوم بعدة مغامرات فاشلة بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند، ويحلم بأن يكون مثله.