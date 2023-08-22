953 ألف جنيه إيرادات فيلم العميل صفر في دور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الاثنين إيرادات تقدر بـ953 ألفا و780 جنيها، ليتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا والتي تضم أفلام: وش في وش، مرعي البريمو، ع الزيرو، البطة الصفرا، خمس جولات، إلى جانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023 بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم العميل صفر، في أول أسبوع عرض نحو 6 ملايين جنيه، ويعد أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني، بعد مشاركته في بطولات جماعية أكثر من مرة منها فيلم البدلة مع تامر حسني، وكلب بلدي مع أحمد فهمي.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة النبوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

في إطار مليء بالكوميديا والأكشن والتشويق، تدور قصة فيلم العميل صفر، من خلال شخصية الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، والذي يقوم بعدة مغامرات فاشلة بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند، ويحلم بأن يكون مثله.