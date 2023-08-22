الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات أدبي.. القائمة الكاملة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة أدبي للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة ادبي، علي موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط، مشيرا إلى استنفاذ 14972 طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم بالمرحلة الثانية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة ادبي

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجارى بالعريش

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين العريش

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات السويس

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

تربية نوعية موسيقية عين شمس

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

تربية نوعية موسيقية المنصورة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

لمعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية سوهاج

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين السويس

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

تربية نوعية موسيقية المنوفية

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيليةايجوث

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات أسوان

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

تربية رياضية بنين بور سعيد

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية عين شمس

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بدمياط

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

الفني التجارى ببور سعيد

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

معهد المنيا العالى للغات

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

الفني للفنادق بور سعيد

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التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

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