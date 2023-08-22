بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة «علمي» في تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2023

ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لتحمل معها بشرى سارة لطلاب العلمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعدما اتضح وجود كليات متبقية لهم يمكنهم الالتحاق بهم، تنوعت بين الآداب، والحقوق انتساب موجه، تربية نوعية، وسياحة وفنادق وتربية رياضية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ـ علاوة على آداب انتساب موجه، وغيرها من الكليات، والتي تؤكد أنه لا تزال الفرصة كبيرة أمامهم للالتحاق بإحدى الكليات التي يرغبون في الدراسة بها.

بشرى سارة لطلاب العلمي المرحلة الثالثة 2023

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، والتي حددت الأماكن الخالية «علمي» لطلاب المرحلة الثالثة 2023، والتي حملت لهم البشرى أنه لا يزال أمامهم فرصة كبيرة للالتحاق بإحدى الكليات، ومن بيان تلك الكليات ما يلي:

كليات في المرحلة الثانية 2023 لطلبة العلمي

آداب جنوب الوادي

آداب الوادي الجديد

خدمة اجتماعية أسوان

تربية أسيوط رياضة

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية سوهاج رياضة

آداب سوهاج

حقوق انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

اقتصاد منزلي حلوان

تربية رياضية بنين بنها

حقوق انتساب موجه بنها

تربية نوعية بنها

سياحة وفنادق المنصورة

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

تربية نوعية الفيوم

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية عين شمس

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمه اجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية رياضية بنين مطروح

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنيا

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

تربية رياضية بنين السويس

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية الوادي الجديد رياضة

سياحة وفنادق مدينة السادات

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية