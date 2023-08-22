بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة «علمي» في تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2023
كتب:
صالح رمضان
11:25 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
تنسيق الثانوية العامة
ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لتحمل معها بشرى سارة لطلاب العلمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعدما اتضح وجود كليات متبقية لهم يمكنهم الالتحاق بهم، تنوعت بين الآداب، والحقوق انتساب موجه، تربية نوعية، وسياحة وفنادق وتربية رياضية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ـ علاوة على آداب انتساب موجه، وغيرها من الكليات، والتي تؤكد أنه لا تزال الفرصة كبيرة أمامهم للالتحاق بإحدى الكليات التي يرغبون في الدراسة بها.
بشرى سارة لطلاب العلمي المرحلة الثالثة 2023
وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، والتي حددت الأماكن الخالية «علمي» لطلاب المرحلة الثالثة 2023، والتي حملت لهم البشرى أنه لا يزال أمامهم فرصة كبيرة للالتحاق بإحدى الكليات، ومن بيان تلك الكليات ما يلي:
كليات في المرحلة الثانية 2023 لطلبة العلمي
آداب جنوب الوادي
آداب الوادي الجديد
خدمة اجتماعية أسوان
تربية أسيوط رياضة
تربية رياضية بنين الإسكندرية
تربية سوهاج رياضة
آداب سوهاج
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية رياضية بنين الزقازيق
تربية نوعية موسيقية الزقازيق
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
اقتصاد منزلي حلوان
تربية رياضية بنين بنها
حقوق انتساب موجه بنها
تربية نوعية بنها
سياحة وفنادق المنصورة
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
آداب انتساب موجه بنات عين شمس
تربية نوعية الفيوم
آداب انتساب موجه كفر الشيخ
آداب انتساب موجه الوادي الجديد
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي
تربية نوعية فنية أسوان
تربية نوعية موسيقية أسوان
تربية نوعية فنية عين شمس
تربية نوعية موسيقية عين شمس
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر
تربية نوعية موسيقية بور سعيد
تربية رياضية بنين العريش
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
معهد عالي خدمه اجتماعيه بكفر صقر شرقية
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية المنصورة
تربية رياضية بنين مطروح
آداب انتساب موجه أسيوط
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنيا
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية
تربية رياضية بنين السويس
تربية نوعية موسيقية أسيوط
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنات طنطا
تربية رياضية بنات الإسكندرية
تربية الوادي الجديد رياضة
سياحة وفنادق مدينة السادات
المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية