نتيجة تنسيق كلية تربية نوعية 2023 المرحلة الثانية.. الحد الأدنى من 240 درجة
كتب:
أميرة فكري
11:10 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق كلية تربية نوعية 2023 المرحلة الثانية للشعبتين العلمية والأدبية، للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الجامعات والمعاهد.
نتيجة تنسيق كلية تربية نوعية 2023 علمي
- تربية نوعية كفر الشيخ 254.5 درجة.
- تربية نوعية القاهرة 254.0 درجة.
- تربية نوعية جنوب الوادي 253.0 درجة.
- تربية نوعية الإسكندرية 252.0 درجة.
- تربية نوعية المنيا 251.5 درجة.
- تربية نوعية طنطا 251.0 درجة.
- تربية نوعية أسيوط 250.5 درجة.
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 250.0 درجة.
- تربية نوعية المنصورة 250.0 درجة.
- تربية نوعية الزقازيق 250.0 درجة.
نتيجة تنسيق كلية تربية نوعية 2023 أدبي
- تربية نوعية القاهرة 293.5 درجة.
- تربية نوعية الإسكندرية 278.5 درجة.
- تربية نوعية عين شمس 274.0 درجة.
- تربية نوعية الزقازيق 270.0 درجة.
- تربية نوعية المنصورة 269.5 درجة.
- تربية نوعية طنطا 269.5 درجة.
- تربية نوعية كفر الشيخ 267.5 درجة.
- تربية نوعية بنها 266.0 درجة.
- تربية نوعية بور سعيد 261.5 درجة.
- تربية نوعية الفيوم 261.0 درجة.
- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 260.5 درجة.
- تربية نوعية المنصورة بميت غمر 258.5 درجة.
- تربية نوعية المنوفية بأشمون 257.5 درجة.
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 257.0 درجة.
- تربية نوعية جنوب الوادي 256.5 درجة.
- تربية نوعية دمياط 256.0 درجة.
- تربية نوعية المنيا 255.5 درجة.
- تربية نوعية مطروح 255.5 درجة.
- تربية نوعية أسيوط 255 درجة.
- تربية نوعية أسوان 253.5 درجة.
- تربية نوعية سوهاج 253.5 درجة.
- تربية نوعية فنية طنطا 251.5 درجة.
- تربية نوعية موسيقية المنيا 243.5 درجة .
- تربية نوعية فنية الإسكندرية 243.5 درجة.
- تربية نوعية فنية أسيوط 241.5 درجة.
- تربية نوعية فنية كفر الشيخ 241.0 درجة.
- تربية نوعية فنية الزقازيق 240.0 درجة.
- تربية نوعية موسيقية أسيوط 240.0 درجة.