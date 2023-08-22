كليات متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 شعبة علمي.. منها تربية وآداب وحقوق

حددت وزارة التعليم العالي الكليات والأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أمام طلاب شعبة العلمي، على مستوى الجامعات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية، وهي بالتفصيل كالتالي:

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سياحه وفنادق الأقصر

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حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

كليات آداب

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه طنطا

آداب المنيا

تربية رياضية بنين المنيا

تربية نوعية سوهاج

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

آداب انتساب موجه بور سعيد

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني صناعي اسكندرية

ك.ت. فني صناعي المطريه

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