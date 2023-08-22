«مستثمري الغاز»: مجمع إنتاج السيلكون سيحقق طفرة في إنتاج الإلكترونيات

أشاد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، بالخطة القومية التي تنفذها الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القُصوى من ثروات مصر الطبيعية، بدلاً من تصديرها كمواد خام، بما يعزز من عوائدها على الاقتصاد المصري.

وأكد «سعد الدين»، أن مُجمع إنتاج السيلكون الذي يُجرى إنشائه في مدينة العلمين الجديدة سيحقق لمصر طفرة صناعية غير مسبوقة في توفير ملتزمات إنتاج وخامات صناعة الشرائح الإلكترونيات، وكذلك صناعة الخلايا الشمسية.

طلب متزايد على مشروعات الطاقة الشمسية

وأوضح رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن هذا المشروع القومى يعتبر أحد أبرز التوجّهات الاستراتيجية ويواكب التوسع المتزايد عالمياً على صناعات التكنولوجيا المعتمدة على البولي سيليكون وكل مشتقاته، وكذلك الطلب المتزايد على مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة في الطاقة الجديدة والمتجددة محلياً وعالمياً.

أفضل الموارد الدولارية للاقتصاد المصرى

وأكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، أن هذا المشروع يعتبر من أفضل الموارد الدولارية للاقتصاد المصري، في ظل الطلب العالمي على هذه المنتجات التي تتماشى مع التوجه العالمي، نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوافقًا مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة، وفي إطار رؤية قطاع البترول الرامية لتحقيق الاستدامة بكل مشروعاته وأن تكون مشروعات صديقة للبيئة.