نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي.. تبدأ من 60.98%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي، ووضعت الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة ضمن المرحلة الثانية، لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة المتقدمين لهذه المرحلة من التنسيق.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، موضحة أن عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية بالكليات الجامعية علمي بلغ 73054 طالب، كما بلغ عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية بالمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي 8100 طالب.

الحدود الدنيا لكليات علمي المرحلة الثانية 2023

هندسة بترول وتعدين السويس 386.0

طب دمياط 383.0

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381.0

طب الإسكندرية 381.0

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380.0

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379.0

طب الأقصر 379.0

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب المنيا 377.5

طب بنها 377.0

طب عين شمس 377.0

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب حلوان 376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375.0

طب بني سويف 375.0

طب الفيوم 375.0

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان الزقازيق 374.0

طب أسنان المنيا 374.0

طب أسنان طنطا 374.0

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373.0

طب أسنان بني سويف 373.0

ويمكن الإطلاع على باقي الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي، من خلال زيارة الموقع الإكتروني للتنسيق، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر هذا الرابط.