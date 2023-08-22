نتيجة تنسيق كليات الإعلام والألسن في المرحلة الثانية علمي بجميع محافظات
كتب:
آية حسنين
11:01 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
التنسيق "صورة أرشيفية"
أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كليات الإعلام والألسن في تنسيق المرحلة الثانية، والتي جاءت بحد أدني للشعبة العلمية 60%، والتي بدأت يوم الثلاثاء 15 أغسطس وانتهت يوم الأحد 20 من نفس الشهر.
ويستعرض التقرير نتيجة تنسيق كليات الإعلام في تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية والذي جاء كالتالي:
شعبة علمي علوم
- إعلام القاهرة 325
- إعلام عين شمس 323
- إعلام المنوفية 323
- إعلام بني سويف 320
- إعلام جنوب الوادي 319.5
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 318.5
شعبة علمي رياضة
- إعلام القاهرة رياضة 310.5
- إعلام عين شمس رياضة 306.5
- إعلام المنوفية رياضة 301
- إعلام بني سويف رياضة 296.5
- إعلام جنوب الوادي رياضة 292
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 291.5
تنسيق كليات الألسن في المرحلة الثانية للشعبة العلمية وجاء تنسيق كليات الألسن في المرحلة الثانية للشعبة العلمية كالآتي:
شعبة علمي علوم
- ألسن كفر الشيخ 350
- السن قناة السويس بالإسماعيلية 342
- ألسن عين شمس 330
- ألسن الفيوم 328.5
- ألسن كفر الشيخ رياضة 327
- ألسن أسوان 326.5
- ألسن بني سويف 326
- ألسن الاقصر 325.5
- ألسن المنيا 325
- ألسن سوهاج 325
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقه 324.5
شعبة علمي رياضة
- ألسن قناة السويس رياضة الإسماعيلية 323
- ألسن عين شمس رياضة 310.5
- ألسن الفيوم رياضة 308.5
- ألسن أسوان رياضة 307.5
- ألسن بني سويف رياضة 306.5
- ألسن الاقصر رياضة 304
- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.5
- ألسن سوهاج رياضة 299