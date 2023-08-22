نتيجة تنسيق كليات الإعلام والألسن في المرحلة الثانية علمي بجميع محافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كليات الإعلام والألسن في تنسيق المرحلة الثانية، والتي جاءت بحد أدني للشعبة العلمية 60%، والتي بدأت يوم الثلاثاء 15 أغسطس وانتهت يوم الأحد 20 من نفس الشهر.

ويستعرض التقرير نتيجة تنسيق كليات الإعلام في تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية والذي جاء كالتالي:

شعبة علمي علوم

- إعلام القاهرة 325

- إعلام عين شمس 323

- إعلام المنوفية 323

- إعلام بني سويف 320

- إعلام جنوب الوادي 319.5

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 318.5

شعبة علمي رياضة

- إعلام القاهرة رياضة 310.5

- إعلام عين شمس رياضة 306.5

- إعلام المنوفية رياضة 301

- إعلام بني سويف رياضة 296.5

- إعلام جنوب الوادي رياضة 292

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 291.5

تنسيق كليات الألسن في المرحلة الثانية للشعبة العلمية وجاء تنسيق كليات الألسن في المرحلة الثانية للشعبة العلمية كالآتي:

شعبة علمي علوم

- ألسن كفر الشيخ 350

- السن قناة السويس بالإسماعيلية 342

- ألسن عين شمس 330

- ألسن الفيوم 328.5

- ألسن كفر الشيخ رياضة 327

- ألسن أسوان 326.5

- ألسن بني سويف 326

- ألسن الاقصر 325.5

- ألسن المنيا 325

- ألسن سوهاج 325

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقه 324.5

شعبة علمي رياضة

- ألسن قناة السويس رياضة الإسماعيلية 323

- ألسن عين شمس رياضة 310.5

- ألسن الفيوم رياضة 308.5

- ألسن أسوان رياضة 307.5

- ألسن بني سويف رياضة 306.5

- ألسن الاقصر رياضة 304

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.5

- ألسن سوهاج رياضة 299