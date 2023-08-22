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نتيجة تنسيق كليات الإعلام والألسن في المرحلة الثانية علمي بجميع محافظات

كتب:

آية حسنين
11:01 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
التنسيق "صورة أرشيفية"

التنسيق "صورة أرشيفية"

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كليات الإعلام والألسن في تنسيق المرحلة الثانية، والتي جاءت بحد أدني للشعبة العلمية 60%، والتي بدأت يوم الثلاثاء 15 أغسطس وانتهت يوم الأحد 20 من نفس الشهر.

ويستعرض التقرير نتيجة تنسيق كليات الإعلام في تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية والذي جاء كالتالي:

شعبة علمي علوم

- إعلام القاهرة 325

- إعلام عين شمس 323

- إعلام المنوفية 323

- إعلام بني سويف 320

- إعلام جنوب الوادي 319.5

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 318.5

شعبة علمي رياضة

- إعلام القاهرة رياضة 310.5

- إعلام عين شمس رياضة 306.5

- إعلام المنوفية رياضة 301

- إعلام بني سويف رياضة 296.5

- إعلام جنوب الوادي رياضة 292

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 291.5

تنسيق كليات الألسن في المرحلة الثانية للشعبة العلمية وجاء تنسيق كليات الألسن في المرحلة الثانية للشعبة العلمية كالآتي:

شعبة علمي علوم

- ألسن كفر الشيخ 350

- السن قناة السويس بالإسماعيلية 342

- ألسن عين شمس 330

- ألسن الفيوم 328.5

- ألسن كفر الشيخ رياضة 327

- ألسن أسوان 326.5

- ألسن بني سويف 326

- ألسن الاقصر 325.5

- ألسن المنيا 325

- ألسن سوهاج 325

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقه 324.5

شعبة علمي رياضة

- ألسن قناة السويس رياضة الإسماعيلية 323

- ألسن عين شمس رياضة 310.5

- ألسن الفيوم رياضة 308.5

- ألسن أسوان رياضة 307.5

- ألسن بني سويف رياضة 306.5

- ألسن الاقصر رياضة 304

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.5

- ألسن سوهاج رياضة 299

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