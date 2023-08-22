تنسيق كليات الحقوق 2023 أدبي في جميع المحافظات.. اعرف الحد الأدنى للقبول

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق كلية حقوق 2023 أدبي في المحافظات، بينها جامعة دمياط، سوهاج، بورسعيد، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن نتيجة تنسيق كلية حقوق 2023 أدبي، مُتاحة على موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي شعبة أدبي الحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم السري.

تفاصيل نتيجة تنسيق كلية حقوق 2023 أدبي:

كلية حقوق دمياط 312.0 درجة

كلية حقوق سوهاج 306.5 درجة

كلية حقوق بورسعيد 303.5 درجة

كلية حقوق كفرالشيخ 302.5 درجة

كلية حقوق القاهرة 291.0 درجة

كلية حقوق المنيا 290.0 درجة

كلية حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5 درجة

كلية حقوق عين شمس 279.0 درجة

كلية حقوق انتساب موجه سوهاج 276.5 درجة

كلية حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275.0 درجة

كلية حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5 درجة

كلية حقوق حلوان 271.5 درجة

كلية حقوق انتساب موجه حلوان 270.0 درجة

كلية حقوق بنها 268.0 درجة

كلية حقوق بني سويف 267.5 درجة

كلية حقوق انتساب موجه بنها 265.0 درجة

كلية حقوق المنوفية بشبين الكوم 264.0 درجة

كلية حقوق المنصورة 264.0 درجة

كلية حقوق الزقازيق 263.5 درجة

كلية حقوق الفيوم 263.5 درجة

كلية حقوق الإسكندرية 262.5 درجة

كلية حقوق طنطا 262.0 درجة

كلية حقوق أسوان 261.0 درجة

كلية حقوق جنوب الوادي 261.0 درجة

كلية حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 261.0 درجة

كلية حقوق أسيوط 260.5 درجة

كلية حقوق مدينة السادات 259.0 درجة

كلية حقوق انتساب موجه بني سويف 259.0 درجة

كلية حقوق انتساب موجه الزقازيق 259.0 درجة

كلية حقوق انتساب موجه أسوان 258.5 درجة

كلية حقوق انتساب موجه الإسكندرية 257.5 درجة

كلية حقوق انتساب موجه طنطا 257.0 درجة

كلية حقوق انتساب موجه أسيوط 257.0 درجة

كلية حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5 درجة

كلية حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 256.0 درجة

كلية حقوق انتساب موجه مدينة السادات 256.0 درجة