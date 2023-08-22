نتيجة تنسيق كلية الزراعة المرحلة الثانية في المحافظات.. الحد الأدنى من 254

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق كلية الزراعة المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023.

نتيجة تنسيق كلية الزراعة المرحلة الثانية

وجاءت نتيجة تنسيق كلية الزراعة المرحلة الثانية، وفقا لبيان وزارة التعليم العالي، بنسبة 67% كحد أدنى لطلاب شعبة علمي علوم بمجموع 275 درجة، و61.9% لطلاب شعبة علمي رياضة بمجموع 254 درجة، وجاءت النتيجة كالتالي:

نتيجة كلية زراعة لطلاب شعبة علمي علوم

- زراعة المنصورة 301.

- زراعة دمنهور 301.

- زراعة القاهرة 301.

- زراعة دمياط 296.

- زراعة الاسكندرية 294.5.

- زراعة عين شمس 294.

- زراعة طنطا 287.

- زراعة الإسكندرية بسابا باشا 287.

- زراعة الزقازيق 285.5.

- زراعة كفر الشيخ 284.

- زراعة و موارد طبيعية أسوان 282.5.

- زراعة المنوفية بشبين الكوم 282.

- زراعة بنها بمشتهر علوم 281.5.

- زراعة سوهاج 280.

- زراعة الفيوم 279.5.

- زراعة قناة السويس بالإسماعيلية علوم 278.5.

- زراعة بني سويف 278.

- زراعة مطروح بفوكه 277.5.

- زراعة الوادي الجديد 276.5.

- زراعة جنوب الوادي 276.

- زراعة المنيا 275.5.

- زراعة أسيوط 275.

نتيجة كلية زراعة لطلاب شعبة علمي رياضة

- زراعة القاهرة - رياضة 285.5.

- زراعة الإسكندرية رياضة 285.

- زراعة عين شمس رياضة 282.5.

- زراعة دمياط رياضة 281.5.

- زراعة كفر الشيخ رياضة 271.5.

- زراعة المنصورة رياضة 269.

- زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 267.5 .

- زراعة الزقازيق رياضة 264.

- زراعة الفيوم رياضة 258.5.

- زراعة بنها رياضة بمشتهر 256.

- زراعة قناة السويس بالإسماعيلية - رياضة 254.