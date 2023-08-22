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مصدر أمني: فيديو «الإرهابية» المتداول عن التجمعات بإحدى المحافظات «قديم»

كتب:

محمد بركات
12:24 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
قوات الامن

قوات الامن

نفى مصدر أمني، صحة مقطع الفيديو الذي تمّ تداوله على عددٍ من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجمعات بإحدى المحافظات، مؤكّدًا أنَّ ذلك المقطع قديم وسبق تداوله عام 2019.

وأضاف المصدر الأمني، في بيان أصدرته وزارة الداخلية، قبل قليل، أنَّ ذلك يأتي في إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية على غير الحقيقة، مشددًا على أنَّه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروّجي تلك الشائعات.

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بقلم محمد بركات