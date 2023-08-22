الحدود الدنيا لكليات الصيدلة في المحافظات.. تعرف على الأقل مجموعا

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لكليات الصيدلة في المحافظات المختلفة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق، والتي تم الإعلان عن نتائجها خلال الساعات الماضية.

وفي السطور التالية، نعرض الحدود الدنيا لكليات الصيدلة في تنسيق المرحلة الثانية، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

الحدود الدنيا لكليات الصيدلة

وتختلف الحدود الدنيا لكليات الصيدلة من جامعة إلى أخرى في المحافظات المختلفة، وتأتي كما يلي:

- صيدلة المنصورة 370 درجة.

- صيدلة أسيوط 369.5 درجة.

- صيدلة المنيا 369 درجة.

- صيدلة الزقازيق 369 درجة.

- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5 درجة.

- صيدلة طنطا 368.5 درجة.

- صيدلة دمنهور 368.5 درجة.

- صيدلة القاهرة 368.5 درجة.

- صيدلة بورسعيد 368 درجة.

- صيدلة الإسكندرية 368 درجة.

- صيدلة المنوفية 368 درجة.

- صيدلة بني سويف 368 درجة.

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368

- صيدلة عين شمس 367.5 درجة.

- صيدلة الفيوم 367.5 درجة.

- صيدلة حلوان 367 درجة.

- صيدلة مدينة السادات 367 درجة.

- صيدلة جامعة الوادي الجديد 367 درجة.