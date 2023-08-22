استقرار أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. «متخليش حد يضحك عليك»

سجلت أسعار سبائك الذهب، اليوم الثلاثاء، في مصر استقرارا ملحوظا، وذلك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، في ظل أن أسعار الذهب تراجعت أمس نحو 5 جنيهات، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار السبائك في مصر

وأوضحت الشعبة أن سعر سبيكة الذهب 100 جرام يسجل 265 ألفا و939 جنيها، فيما يبلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 اليوم 26 ألفا و656 جنيها، وسعر سبيكة الذهب 5 جرامات 13328 جنيها كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراما 133 ألفا و29 جنيها، أما سعر سبيكة الذهب 5.35 جراما عيار 24 تسجل اليوم الثلاثاء 14366 جنيها.

كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 اليوم 27786 جنيها، وسعر سبيكة الذهب عيار 20 جراما تسجل 53232 جنيها وبالبنسبة لسعر سبيكة الذهب ذات الـ31.10 جراما وصلت إلى 82775 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وبالنسبة لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء تشهد استقرارا حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2260 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 2583 جنيها، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1937 جنيها للشراء.